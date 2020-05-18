Зірковий футболіст "Челсі" потрапив за ґрати

Футболіст "Челсі" Каллум Хадсон-Одоі потрапив за ґрати в Англії. 19-річний гравець збірної Англії порушив режим самоізоляції.

Як повідомляє The Sun, талановитий футболіст познайомився з дівчиною в інтернеті та вирішив з нею зустрітися.

Читайте також Секс-ляльки замість уболівальників: корейський клуб оригінально заповнив трибуни – фото

Каллум запросив її до себе додому, відправивши за нею автомобіль. Повідомляється, що футболіст попросив жінку відвідати його одягненого в спідній білизні.

Також The Sun пише, що модель та футболіст обмінялися кокетливими повідомленнями, які натякали на те, щоб разом "веселитися".

Вранці до будинку Хадсона-Одоі прибула швидка допомога. Дівчині стало погано, її відвезли в лікарню.

Водночас Хадсон-Одоі був заарештований, оскільки порушив режим самоізоляції. Через декілька годин після арешту Каллум був звільнений під заставу.

До речі Партнер Зінченка у "Манчестер Сіті" замовив повій під час карантину і заплатить штраф: фото

Зазначимо, що в березні в Хадсона-Одоі підтвердили COVID-19. Футболіст "Челсі" вже одужав.

У поточному сезоні Хадсон-Одоі взяв участь у 27 матчах за "Челсі" у всіх турнірах, в яких відзначився 4 забитими м'ячами і 6 результативними передачами.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.