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Зірковий футболіст "Челсі" потрапив за ґрати

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Каллум Хадсон-Одоі
Каллум Хадсон-Одоі / GETTY IMAGES

Футболіст "Челсі" Каллум Хадсон-Одоі потрапив за ґрати в Англії. 19-річний гравець збірної Англії порушив режим самоізоляції.

Як повідомляє The Sun, талановитий футболіст познайомився з дівчиною в інтернеті та вирішив з нею зустрітися.

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Каллум запросив її до себе додому, відправивши за нею автомобіль. Повідомляється, що футболіст попросив жінку відвідати його одягненого в спідній білизні.

Також The Sun пише, що модель та футболіст обмінялися кокетливими повідомленнями, які натякали на те, щоб разом "веселитися".

Вранці до будинку Хадсона-Одоі прибула швидка допомога. Дівчині стало погано, її відвезли в лікарню.

Водночас Хадсон-Одоі був заарештований, оскільки порушив режим самоізоляції. Через декілька годин після арешту Каллум був звільнений під заставу.

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Зазначимо, що в березні в Хадсона-Одоі підтвердили COVID-19. Футболіст "Челсі" вже одужав.

У поточному сезоні Хадсон-Одоі взяв участь у 27 матчах за "Челсі" у всіх турнірах, в яких відзначився 4 забитими м'ячами і 6 результативними передачами.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Челсі
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