Зірковий боксер зарікся не виходити на ринг після поразки Усику

Промоутер Едді Хірн заявив, що не буде організовувати поєдинок Тоні Белью проти ексчемпіона світу Енді Руїса (33-2, 22 КО), якщо британець все ж вирішить повернутися на професійний ринг.

Хирн зізнався, що після бою з українцем Олександром Усиком Белью попросив більше ніколи не пускати його на ринг. Його слова цитує Sky Sports.

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"Белью подзвонив мені і сказав: "Я б розгромив Руїса. Я знаю, що міг би побити його". Він – боєць, який скучив за поєдинками. Після бою з Усиком Белью сказав мені: "Подбай, щоб я більше ніколи не виходив у ринг". Я переживаю за дружину Тоні. У 20 разів більше, ніж за нього. Белью міг би знову вийти в ринг, на ньому не можна ставити хрест. Але хіба не краще піти так, як він?

"Можливо, Тоні зміг би перемогти Руїса. А з іншого боку – він може виявитися в нокауті. В такому випадку ми будемо думати, що нам не варто було цього робити. Деякі люди вважають, що Тоні перемагав у бою з Усиком, проте Олександр був дуже хороший, і Белью потрапив у нокаут, намагаючись стати абсолютним чемпіоном. Дуже приємно бачити, як бійці завершують кар'єру щасливими, і Белью в цьому плані – відмінний приклад", – сказав Хірн.

Бій Олександр Усик – Тоні Белью пройшов 10 листопада в Манчестері. На кону поєдинку стояло звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті – переможцю діставалися всі чотири чемпіонські пояси провідних світових боксерських організацій – WBC, IBF, WBA і WBO.

Українець переміг 35-річного британця нокаутом у 8-му раунді, хоча на момент зупинки бою програвав за очками (65:68, 66:67, 67:67).

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