Зірковий Фуркад змайстрував імпровізовані сани і влаштував веселі катання: відео

До чемпіонату світу з біатлону залишилися лічені дні й біатлоністи завершують підготовку. Винятком не є збірна Франції, яка буде серед фаворитів світової першості в Антхольці.

Під час тренування французи Мартем Фуркад та Кантен Фійон-Майє змайстрували імпровізовані сани й вирішили розважитися. До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: чи побореться збірна України за нагороди Звісно, що лідер загального заліку Фуркад вирішив скористатися своїм статусом і змусив Фійона-Майє тягнути його. "Роблю все можливе, щоб Кантен Фійон-Майє набрав форму до чемпіонату світу!", – написав Мартен. Відео спортсмени опублікували у соціальних мережах. Мартен Фуркад Мартен Фуркад: «Роблю все можливе, щоб Кантен Фійон-Майє набрав форму до чемпіонату світу!» Опубліковано Biathlon.com.ua Субота, 8 лютого 2020 р.

Першою гонкою чемпіонату світу стане змішана естафета, яка відбудеться 13 лютого. Початок гонки о 15:45. Мартен Фуркад лідер загального заліку. На другій сходинці йде Фійон-Майє, який програє земляку 69 балів. Головні новини про чемпіонат світу з біатлону читайте на сайті Спорт24.