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Зірковий Фуркад змайстрував імпровізовані сани і влаштував веселі катання: відео

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Мартен Фуркад / instagram.com/martinfourcade

До чемпіонату світу з біатлону залишилися лічені дні й біатлоністи завершують підготовку. Винятком не є збірна Франції, яка буде серед фаворитів світової першості в Антхольці.

Під час тренування французи Мартем Фуркад та Кантен Фійон-Майє змайстрували імпровізовані сани й вирішили розважитися.

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Звісно, що лідер загального заліку Фуркад вирішив скористатися своїм статусом і змусив Фійона-Майє тягнути його.

"Роблю все можливе, щоб Кантен Фійон-Майє набрав форму до чемпіонату світу!", – написав Мартен.

Відео спортсмени опублікували у соціальних мережах.

 
Мартен Фуркад

Мартен Фуркад: «Роблю все можливе, щоб Кантен Фійон-Майє набрав форму до чемпіонату світу!»

Опубліковано Biathlon.com.ua Субота, 8 лютого 2020 р.


Першою гонкою чемпіонату світу стане змішана естафета, яка відбудеться 13 лютого. Початок гонки о 15:45.

Мартен Фуркад лідер загального заліку. На другій сходинці йде Фійон-Майє, який програє земляку 69 балів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини біатлону
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