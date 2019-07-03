Зірковий футболіст "Барселони" грав матчі Кубку Америки з переломом кисті

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Луїс Суарес
Луїс Суарес / Фото з відкритих джерел

32-річний форвард збірної Уругваю Луїс Суарес виступав на Кубку Америки, будучи травмованим.

У футболіста "Барселони" була зламана кістка руки. Він провів з переломом два матчі – з Чилі та Перу.

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Суарес отримав травму в матчі з Японією: він зламав четверту плеснову кістку лівої руки. Йому довелося грати з фіксатором.

Нагадаємо, збірна Уругваю вилетіла в 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019 від Перу у серії пенальті, а вирішальний 11-метровий не реалізував саме Суарес.

Спорт 24 писав, що на Кубку Америки визначився перший фіналіст. Ним стала господарка змагань збірна Бразилії, яка у півфіналі обіграла збірну Аргентини.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Копа Америки
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