Зірковий футболіст "Барселони" грав матчі Кубку Америки з переломом кисті

32-річний форвард збірної Уругваю Луїс Суарес виступав на Кубку Америки, будучи травмованим.

У футболіста "Барселони" була зламана кістка руки. Він провів з переломом два матчі – з Чилі та Перу.

Читайте також: Арбітр не зарахував три голи Уругваю, який у підсумку програв Перу на Копа Америка

Суарес отримав травму в матчі з Японією: він зламав четверту плеснову кістку лівої руки. Йому довелося грати з фіксатором.

Нагадаємо, збірна Уругваю вилетіла в 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019 від Перу у серії пенальті, а вирішальний 11-метровий не реалізував саме Суарес.

Спорт 24 писав, що на Кубку Америки визначився перший фіналіст. Ним стала господарка змагань збірна Бразилії, яка у півфіналі обіграла збірну Аргентини.