Зірковий ЛеБрон Джеймс дав українському гравцю свій номер для вирішення проблем

Український баскетболіст Святослав Михайлюк, який виступав за "Лейкерс", розповів про зіркових ексодноклубників. Партнером по команді Михайлюка був ЛеБрон Джеймс.

Михайлюк розповів, що з колишніх партнерів по "Лейкерс" він все ще підтримує зв'язок з Кайлом Кузмою та Брендоном Інгремом.

Щодо ЛеБрона, то українець вражений професійним ставленням американського баскетболіста до гри.

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"Який ЛеБрон? Він крутий. Всі історії, які люди розповідають про нього, більшість з них правдиві. На тренування він приходить за годину-дві до того як приходять всі.

У "Лейкерс", наприклад, тренування об 11-12 годині, спортзал у мене о 8 ранку. Так ось, зазвичай він вже був в тренажерному залі перед мною. До тренування і після він постійно кидає, у нього є своя команда лікарів, тренерів, які відповідають за кожну частину його тіла", – цитує Святослава Xsport.

Також українець розповів, що ЛеБрон підтримує всіх гравців. Святослав заявив, що ЛеБрон дав йому свій номер телефону.

"ЛеБрон завжди намагається підтримувати всіх гравців. Навіть коли мене обміняли, він підійшов до мене і сказав: "Ти знаєш мій номер, якщо щось потрібно буде, телефонуй, я тобі допоможу", – розповів Михайлюк.

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У 2019 році Михайлюк перейшов у "Детройт". У сезоні 2019/2020 українець став гравцем основи клубу НБА.

Що відомо про Джеймса?ЛеБрон тричі ставав чемпіоном НБА та стільки ж разів визнавався найціннішим гравцем фіналу НБА. Джеймс – найрезультативніший гравець регулярного чемпіонату.

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