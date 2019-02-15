Зірковий легіонер "Динамо" приєднається до киян після важкої травми
Півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд 17 лютого вперше в цьому році приєднається до київської команди.
Дуелунд пропустив зимові збори киян через важку травму щиколотки. 21-річний данець повернеться до Києва, де продовжить відновлення.
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Завтра прилітаю до Києва. Незабаром знову я буду на полі поруч зі своїми одноклубниками. Вже не можу дочекатися,
– написав Дуелунд у своєму Instagram.
Дуеленд отримав травму в матчі 6 туру групової стадії Ліги Європи проти чеського "Яблонця". Тоді, за словами самого футболіста, він зламав щиколотку. Після цього він вже переніс операцію, а зараз триває його останній період відновлення.
В поточному сезоні УПЛ Дуелунд провів 6 матчів, в яких відзначився голом та асистом.
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