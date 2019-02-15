Зірковий легіонер "Динамо" приєднається до киян після важкої травми

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Міккель Дуелунд
Міккель Дуелунд / ФК "Динамо"

Півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд 17 лютого вперше в цьому році приєднається до київської команди.

Дуелунд пропустив зимові збори киян через важку травму щиколотки. 21-річний данець повернеться до Києва, де продовжить відновлення.

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Завтра прилітаю до Києва. Незабаром знову я буду на полі поруч зі своїми одноклубниками. Вже не можу дочекатися,
– написав Дуелунд у своєму Instagram.

Дуеленд отримав травму в матчі 6 туру групової стадії Ліги Європи проти чеського "Яблонця". Тоді, за словами самого футболіста, він зламав щиколотку. Після цього він вже переніс операцію, а зараз триває його останній період відновлення.

В поточному сезоні УПЛ Дуелунд провів 6 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Теги: Футбол Спорт Динамо
Джерело: 24 Канал
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