Зірковий легіонер не хоче покидати "Динамо": клуб назвав ціну за футболіста

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Че Че не хоче покидати "Динамо"
Че Че не хоче покидати "Динамо" / ФК "Динамо"

Бразильский легіонер київського "Динамо" Че Че не хоче покидати столичний клуб, навіть незважаючи на інтерес з боку "Сан-Паулу".

Про це розповів агент і брат півзахисника "Динамо" Че Че Ітамар Сілва.

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Чутки правдиві. Але мій брат не хоче залишати "Динамо", він любить клуб і країну. Він засмучений, що зараз не грає, але це було рішення тренерського штабу після пропозиції від "Сан-Паулу". Він хоче допомагати і грати за "Динамо", але всередині клубу відбуваються речі, які його турбують. Він любить Київ і не хоче повертатися до Бразилії,
– сказав Сілва.

За інформацією Globo, за перехід Че-Че "Динамо" хоче виручити 20 мільйонів реалів (5,2 мільйона євро). У таку суму обійшовся киянам перехід Че-Че з "Палмейраса" минулого літа.

Останнім часом Че Че грав тільки за дубль "Динамо". У цьому сезоні на його рахунку 15 матчів за київський клуб, в яких він відзначився одним асистом.

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Теги: Футбол Спорт Динамо
Джерело: 24 Канал
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