Зірковий нападник "Динамо" несподівано перейде в інший клуб УПЛ

Форвард київського "Динамо" Назарій Русин як мінімум першу частину сезону-2019/2020 проведе в оренді у львівських "Карпатах".

За інформацією Sport Arena, переговори про перехід форварди повинні завершитися днями.

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За неофіційною інформацією, львівський клуб розраховує придбати форварда на весь чемпіонат. Тренерський штаб "Динамо" не проти такого варіанту.

У минулому сезоні 20-річний Русин провів 24 матчі за "Динамо", відзначившись 5 голами і однією результативною передачею.

Цього літа львів'яни вже орендували у "Динамо" захисника Владислава Дубінчака. Також в це трансферне вікно "Карпати" підписали – воротаря Олега Кудрика, захисників Марвіна Мартінса, Сергія Вакуленка, Франьо Прце і півзахисника Абукара Мохамеда.

За підсумками минулого сезону команда Олександра Чижевського зайняла 10 місце в турнірній таблиці, але зберегла місце в Прем'єр-лізі завдяки перемозі над "Волинню" (0:0, 3:0) в перехідних матчах.