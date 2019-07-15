Зірковий нападник "Динамо" несподівано перейде в інший клуб УПЛ
Форвард київського "Динамо" Назарій Русин як мінімум першу частину сезону-2019/2020 проведе в оренді у львівських "Карпатах".
За інформацією Sport Arena, переговори про перехід форварди повинні завершитися днями.
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За неофіційною інформацією, львівський клуб розраховує придбати форварда на весь чемпіонат. Тренерський штаб "Динамо" не проти такого варіанту.
У минулому сезоні 20-річний Русин провів 24 матчі за "Динамо", відзначившись 5 голами і однією результативною передачею.
Цього літа львів'яни вже орендували у "Динамо" захисника Владислава Дубінчака. Також в це трансферне вікно "Карпати" підписали – воротаря Олега Кудрика, захисників Марвіна Мартінса, Сергія Вакуленка, Франьо Прце і півзахисника Абукара Мохамеда.
За підсумками минулого сезону команда Олександра Чижевського зайняла 10 місце в турнірній таблиці, але зберегла місце в Прем'єр-лізі завдяки перемозі над "Волинню" (0:0, 3:0) в перехідних матчах.