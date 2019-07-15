Зірковий нападник "Динамо" несподівано перейде в інший клуб УПЛ

105 Читать новость на русском
Назарій Русин перейде в "Карпати"
Назарій Русин перейде в "Карпати" / 1927.kiev.ua

Форвард київського "Динамо" Назарій Русин як мінімум першу частину сезону-2019/2020 проведе в оренді у львівських "Карпатах".

За інформацією Sport Arena, переговори про перехід форварди повинні завершитися днями.

Читайте також: Трансфери команд УПЛ: онлайн

За неофіційною інформацією, львівський клуб розраховує придбати форварда на весь чемпіонат. Тренерський штаб "Динамо" не проти такого варіанту.

У минулому сезоні 20-річний Русин провів 24 матчі за "Динамо", відзначившись 5 голами і однією результативною передачею.

Цього літа львів'яни вже орендували у "Динамо" захисника Владислава Дубінчака. Також в це трансферне вікно "Карпати" підписали – воротаря Олега Кудрика, захисників Марвіна Мартінса, Сергія Вакуленка, Франьо Прце і півзахисника Абукара Мохамеда.

За підсумками минулого сезону команда Олександра Чижевського зайняла 10 місце в турнірній таблиці, але зберегла місце в Прем'єр-лізі завдяки перемозі над "Волинню" (0:0, 3:0) в перехідних матчах.

blog_ava
Ким є Росія для України і Грузії: ваша думка
сьогодні
5059
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо ФК Карпати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хорватське диво та безглуздий ляп Льоріса – рік тому Франція виграла чемпіонат світу: відео
сьогодні 17:50 Хорватське диво та безглуздий ляп Льоріса – рік тому Франція виграла чемпіонат світу: відео
444
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 16:38 Трансфери команд УПЛ: онлайн
8238
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3946
Шевченко в сімейному колі відсвяткував 15-річчя весілля з Крістен Пазік: милі фото
сьогодні 16:24 Шевченко в сімейному колі відсвяткував 15-річчя весілля з Крістен Пазік: милі фото
1097
Український боксер Редкач зустрінеться із зірковим екс-чемпіоном у чотирьох вагових категоріях
сьогодні 14:06 Український боксер Редкач зустрінеться із зірковим екс-чемпіоном у чотирьох вагових категоріях
706
Новини
Більше новин
Залиште відгук