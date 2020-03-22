Зірковий напарник Шевченка з "Мілана" захворів на коронавірус разом з сином

Легендарний футболіст "Мілана" Паоло Мальдіні та його син Даніель Мальдіні заразилися коронавірусом нового типу COVID-19.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті "Мілана".

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Клуб підтверджує, що Паоло Мальдіні, технічний директор "Мілана", контактував з людиною, у якої в подальшому було виявлено коронавірус. У Мальдіні проявилися симптоми вірусу, він здав аналіз, результат якого був позитивним.

Даніель Мальдіні, нападник молодіжки, який раніше тренувався з першою командою, так само отримав позитивний результат тесту.

Обидва будуть залишатися на карантині до повного одужання, як це наказано медичними протоколами, встановленими органами охорони здоров'я.

Раніше нападник Пауло Дібала став третім гравцем "Ювентуса", який заразився коронавірусом.

Перед цим стало відомо, що позитивний тест на коронавірус здав його одноклубник Даніеле Ругані. Пізніше хворобу виявили у ще одного його одноклубника Блеза Матюїді.

Станом на 21 березня в Італії зареєстровано 53 578 випадків зараження COVID-19. 4825 осіб померли, а 6072 успішно пройшли лікування.

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