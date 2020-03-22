Зірковий напарник Шевченка з "Мілана" захворів на коронавірус разом з сином
Легендарний футболіст "Мілана" Паоло Мальдіні та його син Даніель Мальдіні заразилися коронавірусом нового типу COVID-19.
Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті "Мілана".
Читайте також Експрезидент "Реала" Лоренцо Санс помер від коронавірусу
Клуб підтверджує, що Паоло Мальдіні, технічний директор "Мілана", контактував з людиною, у якої в подальшому було виявлено коронавірус. У Мальдіні проявилися симптоми вірусу, він здав аналіз, результат якого був позитивним.
Даніель Мальдіні, нападник молодіжки, який раніше тренувався з першою командою, так само отримав позитивний результат тесту.
Обидва будуть залишатися на карантині до повного одужання, як це наказано медичними протоколами, встановленими органами охорони здоров'я.
- Раніше нападник Пауло Дібала став третім гравцем "Ювентуса", який заразився коронавірусом.
- Перед цим стало відомо, що позитивний тест на коронавірус здав його одноклубник Даніеле Ругані. Пізніше хворобу виявили у ще одного його одноклубника Блеза Матюїді.
- Станом на 21 березня в Італії зареєстровано 53 578 випадків зараження COVID-19. 4825 осіб померли, а 6072 успішно пройшли лікування.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.