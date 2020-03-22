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Зірковий напарник Шевченка з "Мілана" захворів на коронавірус разом з сином

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Паоло Мальдіні захворів на коронавірус / Getty Images

Легендарний футболіст "Мілана" Паоло Мальдіні та його син Даніель Мальдіні заразилися коронавірусом нового типу COVID-19.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті "Мілана".

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Клуб підтверджує, що Паоло Мальдіні, технічний директор "Мілана", контактував з людиною, у якої в подальшому було виявлено коронавірус. У Мальдіні проявилися симптоми вірусу, він здав аналіз, результат якого був позитивним.

Даніель Мальдіні, нападник молодіжки, який раніше тренувався з першою командою, так само отримав позитивний результат тесту.

Обидва будуть залишатися на карантині до повного одужання, як це наказано медичними протоколами, встановленими органами охорони здоров'я.

  • Раніше нападник Пауло Дібала став третім гравцем "Ювентуса", який заразився коронавірусом.
  • Перед цим стало відомо, що позитивний тест на коронавірус здав його одноклубник Даніеле Ругані. Пізніше хворобу виявили у ще одного його одноклубника Блеза Матюїді.
  • Станом на 21 березня в Італії зареєстровано 53 578 випадків зараження COVID-19. 4825 осіб померли, а 6072 успішно пройшли лікування.

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Коронавірус в Україні: вже заразилися 47 людей
21 березня
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Андрій Шевченко Коронавірус Covid-19 Футбол Новини Спорту ФК Мілан Спорт
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