Зірковий партнер Зінченка офіційно покидає "Манчестер Сіті"

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Венсан Компані
Венсан Компані / twitter.com/VincentKompany

Бельгійський захисник Венсан Компані офіційно залишає англійський "Манчестер Сіті" після 11 років перебування у клубі.

Фінал Кубка Англії проти "Уотфорда", який "містяни" виграли 6:0, став останнім матчем для 33-річного футболіста у складі "Ман Сіті".

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На рахунку Компані 360 матчів за клуб, в яких він забив 20 голів. Бельгієць виступає за "Манчестер Сіті" з 2008 року, а у 2011 році був обраний капітаном команди.

Разом з "Манчестер Сіті" Компані чотири рази ставав чемпіоном Англії, двічі брав Кубок Англії, чотири рази – Кубок ліги й два рази перемагав у Суперкубку Англії.

З нового сезону Компані виступатиме за "Андерлехт", де розпочинав свою кар'єру. Також бельгієць буде тренувати клуб, відтак стане граючим тренером.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Сіті
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