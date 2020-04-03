Зірковий Роналдінью може вийти достроково із в'язниці: подробиці розслідування

Ексфутболіст "Барселони" Роналдінью розповів, хто видав йому підроблені документи. Поліція Парагваю вже заочно арештувала жінку, але фізично ще розшукує її.

За інформацією бразильських медіа, 40-річний Роналдіньо їхав в Парагвай із своїм братом та агентом, який їх супроводжував, щоб провести благодійну кампанію спільно з фондом Fundación Fraternidad Angelical, який обіцяє безкоштовну медичну допомогу бідним дітям.

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Як повідомляє видання La Nacion, на допиті Роналдіньо і його брат вказали саме на представників фонду, які надали підроблені документи. Власницею фонду виявилась місцева бізнес-леді 48-річна Далія Анжеліка Лопес.

Крім фонду, жінка володіє великою холдинговою компанією, яка займається від імпорту автомобілів до контролю сектора тваринництва в Парагваї. Також вона має тісні зв'язки з керівничою партією і рідко з'являється на публіці.

Справжній закордонний паспорт футболіста був конфіскований за несплату податків.

Власницю фонду розшукують та вже заарештували її заочно. Поліціянти обшукали всю нерухомість, якою володіє жінка, але не зуміли знайти Лопес. В особняку благодійного фонду виявили тільки п'ять тисяч повітряних куль з обличчям легендарного футболіста.

Якщо жінку вдасться все-таки знайти та вона дасть показання, вони стануть ключовими для слідства. Якщо поліція доведе, що саме через неї Рональдінью та його брат потрапили у в'язницю, тоді вони будуть відпущені на свободу.

Додамо, що Роналдінью вже встиг взяти участь у фіналі тюремного турніру і забив п'ять голів і зробив шість результативних передач. Що цікаво, головним призом став не кубок чи медалі, а 16-кілограмове порося.

Футболіст встиг відсвяткувати своє 40-річчя у в'язниці.