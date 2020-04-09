Зірковий Роналдінью відбуватиме домашній арешт у королівських апартаментах: фото
Колишня зірка іспанської "Барселони" Роналдінью та його брат залишили парагвайську в'язницю і тепер перебуватимуть під домашнім арештом у готелі в Асунсьйоні під наглядом поліції. Бразильці живуть у розкішному номері.
Як повідомляє видання The Sun, 40-річний Роналдінью та його брат будуть знаходиться в шикарному готелі Palmaroga в Асунсьйоні. Тут у їх розпорядженні президентський номер люкс, цілодобове обслуговування номерів, басейн на даху будівлі, коктейлі в барі, тренажерний зал і інше.
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Готель у якому проживає зірковий футболіст / The Sun
За них була внесена застава у вигляді чималої суми – 1,6 мільйона доларів, після чого Роналдінью та його брата відпустили. Натовп представників преси та фанатів чекав бразильця на виході з поліцейського відділку в Асунсьйоні.
Зазначимо, що зараз вартість номера складає близько 100 євро за добу через пандемію коронавірусу, але в звичайний час за нього платять в два або три рази дорожче.
Вид з тераси готелю / The Sun
Розкішні апартаменти / The Sun
Номер Роналдінью / The Sun
У 2019 році у футболіста арештували 57 об'єктів нерухомості через штраф, який його зобов'язала виплатити прокуратура штату.
Додамо, що видання ESPN повідомляє, що компанія EA Sports може прибрати картки Роналдінью з футбольного симулятора FIFA 20 через те, що футболіст потрапив до в'язниці в Парагваї.
- Останнім клубом в його кар'єрі став "Флуміненсе".
- За яскраву гру у Лізі Чемпіонів і чемпіонаті Іспанії 2004/05 журнал "France Football" нагородив його Золотим м'ячем – нагородою найкращому футболістові Європи.
- Офіційний посол футбольного клубу "Барселона".
- Роналдінью відкрив криптовалюту Ronaldinho Soccer coin.
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