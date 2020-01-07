Зірковий тенісист під час матчу розбив ракетку, поранивши свого батька – відео інциденту

Шоста ракетка світу Стефанос Ціціпас розповів про момент, коли під час матчу проти Ніка Кірьоса зламав ракетку і зачепив нею батька.

Ціціпас після програшу першого сету в матчі на ATP Cup не зміг стримати емоції і став розбивати ракетку біля свого крісла. Один з осколків потрапив в руку його батькові Апостолосу, викликавши кровотечу, повідомляє FOX Sports Australia.

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Батько і тренер Ціціпаса був змушений покинути корт, щоб отримати медичну допомогу. Побачивши те, що трапилося, на корт вийшла мати Стефаноса Юлія Сальникова і накричала на нього.

У другій партії Ціціпас знову не впорався з нервами і був оштрафований на одне очко за неспортивну поведінку. В результаті Стефанос програв Кірьосу з рахунком 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:7 (5:7).

Збірна Австралії вийшла в чвертьфінал ATP Cup, команда Греції достроково втратила шанси на вихід з групи.