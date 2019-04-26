Зірковий тенісист різко відповів на пропозицію про рівні призові для чоловіків і жінок

Іспанський тенісист Рафаель Надаль розкритикував пропозиції білоруски Вікторії Азаренко про рівні призові для жінок і чоловіків і про скорочення ігрового часу в чоловічих матчах.

Надаль акцентував увагу на тому, що в інших видах спорту між гонорарами чоловіків та жінок значно більша різниця, аніж у тенісі.

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Неважливо, рівний призовий фонд чи ні. Це не наші проблеми. Цікаво, що завжди ведуться суперечки про рівні призові у тенісі, хоча ми, ймовірно, єдиний спорт у світі, де на більшості турнірів ми практично рівні. Не знаю, чому не говорять про футбол, баскетбол та інші топові види спорту, де жінки перебувають на величезній відстані від чоловіків. Обговорюють наш спорт, хоча ми підтримуємо жінок більше, ніж де-небудь.

Я вже втомився від цього – думати про те, що ми проти жінок. Ні, це зовсім не так. Інша справа, що хтось заслуговує більшого, а хтось меншого, але мова йде не про чоловіків і жінок, а просто про людей. Якщо я справляюся з роботою краще за іншу людину, то я повинен заробити більше. Неважливо, жінка це чи чоловік. Так що я втомився від цієї дискусії,

– цитує 32-річного Надаля Metro.

Азаренко також запропонувала чоловікам скоротити ігровий час до трьох сетів. На її думку, це допоможе швидше відновитися перед важливими матчами. Надаль залишився незадоволений цим висловлюванням. "Чому вона хоче, щоб ми грали по три сети? Ми раді грати п'ять", – заявив він.

Men should just play best of three in my opinion! Will be much better quality of tennis and hopefully no ruined finals or semifinals because of the exhaustion... like has happened quite a bit https://t.co/KLafGS3Bzn — victoria azarenka (@vika7) 24 апреля 2019 г.

За даними ATP, Рафаель Надаль протягом своєї кар'єри заробив 105,387,798 долара призових. У цьому сезоні іспанець виграв понад 2 мільйони доларів.

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