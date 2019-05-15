Зірковий український борець несподівано заговорив про завершення кар'єри
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив про те, що може піти з цього виду спорту після Олімпіади в Токіо.
За словами Беленюка, він хоче прожити своє життя яскраво.
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Можливо, після Токіо-2020 піду з боротьби. Не бачу сенсу затримуватися. Хочу провести життя яскраво, щоб в старості було що дітям розповісти,
– цитує Беленюка Segodnya.ua.
Також видання повідомляє, що українець думає про кар'єру в кіно.
У квітні Беленюк завоював золоту медаль чемпіонату Європи у категорії до 87 кілограмів. У фіналі турніру, який пройшов в Бухаресті, Беленюк переміг Іслама Аббасова з Азербайджану.
28-річний Жан Беленюк є срібним призером Олімпійських ігор 2016. Також Жан чемпіон світу 2015, чемпіон Європи 2014, 2016 та 2019.