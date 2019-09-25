Зіркового Балотеллі спіймали з сигаретою перед дебютом за новий клуб: відео
Епатажний форвард італійської "Брешії" Маріо Балотеллі відзначився черговим дивним вчинком.
Цього разу Супер Маріо по-своєму знімав стрес перед дебютним матчем за "Брешію".
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Форвард нишком закурив цигарку в роздягальні своєї команди за кілька хвилин до початку зустрічі проти "Ювентуса" в рамках 5 туру Серії А.
Здається, шкідливий дим не надто вплинув на легені 29-річного італійця, оскільки він зміг відіграти весь матч проти чинного чемпіона. Щоправда, "Брешія" програла 1:2, а сам "Балотеллі" не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, "Ювентус" зумів виграти у "Брешії" (1:2). Перемога далася Туріну непросто, адже по ходу зустрічі вони були в ролі наздоганяючих.
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