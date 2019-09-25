Зіркового Балотеллі спіймали з сигаретою перед дебютом за новий клуб: відео

187 Читать новость на русском
Маріо Балотеллі
Маріо Балотеллі / Фото з відкритих джерел

Епатажний форвард італійської "Брешії" Маріо Балотеллі відзначився черговим дивним вчинком.

Цього разу Супер Маріо по-своєму знімав стрес перед дебютним матчем за "Брешію".

Читайте також: "Ювентус" вирвав перемогу у "Брешії": результати матчів та відео голів 5 туру Серії А

Форвард нишком закурив цигарку в роздягальні своєї команди за кілька хвилин до початку зустрічі проти "Ювентуса" в рамках 5 туру Серії А.

Здається, шкідливий дим не надто вплинув на легені 29-річного італійця, оскільки він зміг відіграти весь матч проти чинного чемпіона. Щоправда, "Брешія" програла 1:2, а сам "Балотеллі" не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, "Ювентус" зумів виграти у "Брешії" (1:2). Перемога далася Туріну непросто, адже по ходу зустрічі вони були в ролі наздоганяючих.

blog_ava
Закон про штрафи за руйнування доріг набув чинності: що це означає
сьогодні
11248
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зіркового Балотеллі спіймали з сигаретою перед дебютом за новий клуб: відео
сьогодні 13:20 Зіркового Балотеллі спіймали з сигаретою перед дебютом за новий клуб: відео
187
Збірна України в Лізі націй: дати матчів та ймовірні суперники
сьогодні 12:29 Збірна України в Лізі націй: дати матчів та ймовірні суперники
405
Московський "Спартак" може очолити українець Парфьонов: через це в Росії розгорівся скандал
сьогодні 09:59 Московський "Спартак" може очолити українець Парфьонов: через це в Росії розгорівся скандал
811
Якщо не намагатися, то в тебе нічого не вийде, – мотиваційний ролик від Усика
24 вересня 13:33 Якщо не намагатися, то в тебе нічого не вийде, – мотиваційний ролик від Усика
193
Аліссон найкращий воротар, Рапіно – футболістка: усі переможці The Best FIFA Football Awards
24 вересня 10:26 Аліссон найкращий воротар, Рапіно – футболістка: усі переможці The Best FIFA Football Awards
567
Новини
Більше новин
Залиште відгук