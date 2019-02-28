Зіркового біатлоніста Йоханнеса Бьо дискваліфікували через курйозний випадок

Міжнародний союз біатлоністів зняв з норвежця Йоханнеса Бьо очки, зароблені за четверте місце в гонці переслідування на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті.

Результат норвезького біатлоніста Йоханнеса Бьо в пасьюті Солт-Лейк-Сіті анульований через те, що він на останній стрільбі справив 4 постріли замість 5. Про це повідомляє офіційний сайт IBU.

Читайте також: Російський лижник ледь не побив норвежця через поразку у гонці: відео

Організація визнала провину суддів і пообіцяла не повторювати в майбутньому подібних помилок. Бьо і IBU дійшли згоди, що 43 очка, які були нараховані норвежцю, знімуть і він поверне 7 тисяч євро призових.

Також скандинавський біатлоніст має намір розподілити 7 тисяч євро серед учасників, які фінішували за ним.

Я хочу, щоб IBU зробив все можливе, щоб запобігти подібним помилкам в майбутньому. Нелегко відмовитися від балів, але я сподіваюся, що інші спортсмени знайдуть мотивацію і силу, щоб бути в подібних ситуаціях чесними, як я,

– зазначив Бьо.

Після восьми етапів Кубка світу 25-річний норвежець впевнено лідирує в загальному заліку змагань. Також після вирахування очок в активі Бьо 936 балів, він випереджає другого в рейтингу Олександра Логінова на 291 очко.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram