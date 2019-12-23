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Зіркового лідера "Тоттенхема" дискваліфікували на три матчі за удар шипами

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Сон Хин Мін / ФК "Тоттенхем"

Півзахисник "Тоттенхема" Сон Хин Мін дискваліфікований на три матчі за інцидент, що стався в матчі 18-го туру АПЛ з "Челсі" (0:2).

Під час матчу з "Челсі" Сон впав після боротьби із захисником гостей Антоніо Рюдігером, після чого лежачи штовхнув суперника шипами в живіт. Головний арбітр зустрічі Ентоні Тейлор після консультації з VAR прийняв рішення видалити корейця.

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В рамках дискваліфікації Сон пропустить матчі проти "Брайтона", "Норвіча" і "Саутгемптона".

Раніше стало відомо, що "Тоттенхем" подав апеляцію на видалення свого форварда.

У нинішньому сезоні Сон забив 10 м'ячів і віддав 8 гольових передач в 22 матчах за Шпор у всіх турнірах.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Тоттенхем
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