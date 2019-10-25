Зіркового новачка НБА дискваліфікували на 25 матчів через допінг

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Деандре Ейтон
Деандре Ейтон

Перший номер драфту-2018 Деандре Ейтон дискваліфікований на 25 матчів в НБА. Причиною став виявлений у нього в крові заборонений препарат.

За даними ESPN, в крові гравця "Фінікс Санс" Деандре Ейтона виявили сечогінні препарати. Сам баскетболіст зізнався, що він приймав його випадково і не знав про заборону. Однак його вирішили дискваліфікувати на 25 матчів.

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"Відбулася ненавмисна помилка, в результаті якої, на жаль, в мій організм потрапило те, про що я абсолютно не знав. Я розумію, який вплив ця помилка зробила на багатьох інших людей, і я глибоко жалкую про це", – заявив Ейтон з цього приводу.

Проте профспілка баскетболістів готує апеляцію. Там сподіваються зменшити або скасувати дискваліфікацію на основі твердження, що позитивний тест на заборонений препарат підпадає під положення про "ненавмисне вживання".

Варто додати, що дискваліфікація відіб'ється і на фінансовому стані гравця. Через пропуск 25 матчів баскетболіст недоотримає 2,17 мільйона доларів. А "Фінікс" отримає право дозаявити 16 гравця на цей час.

 

 

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Теги: Спорт Баскетбол Допінг
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