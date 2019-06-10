Зірваний матч "Волині" та "Карпат": в УПЛ виступили із заявою

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Фанати "Карпат" на матчі у Луцьку
Фанати "Карпат" на матчі у Луцьку / ФК "Карпати"

Перехідний матч між луцькою "Волинню" та львівськими "Карпатами" за право зіграти в УПЛ так і не був закінчений. Арбітр матчу Максим Козиряцький покинув поле достроково та не дав фінальний свисток.

"Карпати" до цього часу вели у рахунку 3:1. Тож за сумою двох матчів саме вони здобули право залишилися в УПЛ. Але коли вже йшов доданий арбітром час, декілька вболівальників "Волині" вибігли на поле. В одного з них в руках був уламок стільця, яким він запустив в арбітра матчу.

Як це було: Вболівальник кинув в арбітра стільцем на матчі "Волинь" – "Карпати"

Дивіться відео, як фанат запустив стільцем у арбітра матчу "Волинь" – "Карпати"

 

Тож арбітр Козиряцький одразу направився у підтрибунні приміщення та не дав фінальний свисток. Як не чекали його футболісти на полі, суддя так і не повернувся.

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"Незадовго до завершення за рахунку 3:1 на користь "Карпат" матч було перервано. У рапорті арбітра Максима Козиряцького вказано: "На 90+6 хвилині матч був перерваний у зв’язку з масовим втручанням уболівальників ФК "Волинь". Рішення щодо матчу "Волинь" – "Карпати" буде ухвалене після розгляду справи КДК УАФ, що відбудеться найближчими днями", – йдеться на сайті УПЛ.

Навряд чи КДК змінить рахунок матчу чи заставить команди переграти гру. Ймовірнішим є дискваліфікація стадіону "Авангард" у Луцьку на декілька матчів. А також грошовий штраф для обох команд (фанати "Карпат" та "Волині" палили фаєри та стільці на стадіоні). 

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Карпати Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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