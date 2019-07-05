Златан Ібрагімовіч забив два голи за "Лос-Анджелес Гелексі": відео
Шведський нападник Златан Ібрагімовіч продовжує забивати голи за "Лос-Анджелес Гелексі". Цього разу його дубль приніс перемогу у матчі проти "Торонто"
Два голи Ібрагімовіч забив вже наприкінці матчу. Перший гол – головою на 76-й хвилині. А вже на останній хвилині основного часу – реалізувавши вихід сам на сам з воротарем.
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Таким чином Ібрагімовіч забив вже 13 голів за 15 матчів за "Гелексі". Однак він ділить лише друге місце у списку бомбардирів чемпіонату. Карлос Вела з "Лос-Анджелес" (не "Гелаксі") забив 17 голів. Правда 11 з них – з пенальті.
Відеоогляд матчу "Лос-Анджелес Гелексі" – "Торонто", де Ібрагімовіч забив два голи
Джерело: 24 канал
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