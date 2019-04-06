Златан Ібрагімович відзначився неймовірним голом у чемпіонаті США: відео

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Ібрагімович відзначився голом у чемпіонаті МЛС
Ібрагімович відзначився голом у чемпіонаті МЛС / twitter LA Galaxy

Шведський нападник Златан Ібрагімович не скидає обертів. Цього разу він відзначився забитим голом за "Лос-Анджелес Гелексі". А також віддав результативний пас у матчі проти "Ванкувера".

У матчі 5-го туру МЛС "Гелексі" зіграли на виїзді. І могли пропустити вже на 2-ій хвилині. Але Аднан вирішив пробити пенальті "паненкою". Та зробив це невдало. І воротар без проблем впіймав м’яч.

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Свій гол Ібрагімович забив вже по перерві. Після навісу з флангу, форвард прийняв м’яч на груди, після чого потужно пробив над воротарем.

А рахунок у матчі було відкрито ще перед тим. І теж за допомогою Ібрагімовича. Він побачив, що на дальній штанзі стоїть неприкритий Стірс, та навісив м’яч на нього.

Відеоогляд матчу "Ванкувер" – "Лос-Анджелес Гелексі"

Після п’яти турів, "Гелексі" йде на другому місці у турнірній таблиці. Команда поступається "Лос-Анджелесу" одним очком. При цьому що команду Ібрагімовича ще можуть обійти "Сіетл" чи "Х’юстон"

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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