Змагатися за швидкі секунди і високі місця: українська легкоатлетка вразила мотивуючим фото

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Анна Рижикова
Анна Рижикова / instagram.com/anna_ryzhykova

Українська легкоатлетка Анна Рижикова, яка спеціалізується на бігу з бар'єрами, опублікувала на своїй сторінці в Instagram вражаюче спортивне фото.

На світлині – кадр спортсменки під час бігу на чорному фоні.

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Яскравості та драйву фотографії додає червони слід, який нібито залишає після себе спортсменка. Таке фото з мотивуючим підписом у стрічці легкоатлетки – зрозумілі, адже вона готується до нових змагань на командному чемпіонаті Європи.

З кожним днем ​​на крок, але ближче до мети! Сезон все ближче до самої відповідальної і цікавої частини! Нещодавно я отримала свій квиточок на командний чемпіонат Європи, так що трохи більше ніж за тиждень в місті Бидгощ є привід надіти національну форму та змагатись за швидкі секунди і високі місця!
– підписала фото Рижикова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З кожним днем ​​на крок, але ближче до мети! Сезон все ближче до самої відповідальної і цікавої частини! Нещодавно я отримала свій квиточок на командний чемпіонат Європи, так що трохи більше ніж за тиждень в місті Бидгощ є привід надіти національну форму та змагатись за швидкі секунди і високі місця! @ssserduk ——————————————————— Step by step, but closer to the goal! The season is getting closer to the most responsible and interesting part! Recently I got my European Team Championship qualification, so just over a week in Bydgoszcz I’ll compete again! @lustre.commercial ——————————————————— #trainingcamp #training #trackandfield #400mh #hurdles #finish #abs #workout #endurance #ukrteam #nike #befit #muscules #runneronfire #runnerspace #ryzhykova #rungoals #powerwoman #runmotivation #shadow #legworkout #Runplanet #Morningrunoficial #monitortheBeat #runningterritory #runningismylife #Runningfervor #Onlyfitgirls

Допис, поширений Anna Ryzhykova (Yaroshchuk) (@anna_ryzhykova)

Анна Рижикова показала свій кращий результат в сезоні та посіла 4 місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні.

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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