Змагатися за швидкі секунди і високі місця: українська легкоатлетка вразила мотивуючим фото
Українська легкоатлетка Анна Рижикова, яка спеціалізується на бігу з бар'єрами, опублікувала на своїй сторінці в Instagram вражаюче спортивне фото.
На світлині – кадр спортсменки під час бігу на чорному фоні.
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Яскравості та драйву фотографії додає червони слід, який нібито залишає після себе спортсменка. Таке фото з мотивуючим підписом у стрічці легкоатлетки – зрозумілі, адже вона готується до нових змагань на командному чемпіонаті Європи.
З кожним днем на крок, але ближче до мети! Сезон все ближче до самої відповідальної і цікавої частини! Нещодавно я отримала свій квиточок на командний чемпіонат Європи, так що трохи більше ніж за тиждень в місті Бидгощ є привід надіти національну форму та змагатись за швидкі секунди і високі місця!
– підписала фото Рижикова.
Анна Рижикова показала свій кращий результат в сезоні та посіла 4 місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні.
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