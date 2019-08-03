Змагатися за швидкі секунди і високі місця: українська легкоатлетка вразила мотивуючим фото

Українська легкоатлетка Анна Рижикова, яка спеціалізується на бігу з бар'єрами, опублікувала на своїй сторінці в Instagram вражаюче спортивне фото.

На світлині – кадр спортсменки під час бігу на чорному фоні.

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Яскравості та драйву фотографії додає червони слід, який нібито залишає після себе спортсменка. Таке фото з мотивуючим підписом у стрічці легкоатлетки – зрозумілі, адже вона готується до нових змагань на командному чемпіонаті Європи.

З кожним днем ​​на крок, але ближче до мети! Сезон все ближче до самої відповідальної і цікавої частини! Нещодавно я отримала свій квиточок на командний чемпіонат Європи, так що трохи більше ніж за тиждень в місті Бидгощ є привід надіти національну форму та змагатись за швидкі секунди і високі місця!

– підписала фото Рижикова.

Анна Рижикова показала свій кращий результат в сезоні та посіла 4 місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні.

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