Змінено час початку матчу "Динамо" – "Брюгге"

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Змінено час початку матчу "Динамо" – "Брюгге"

На прохання бельгійської сторони початок матчу-відповіді третього відбірного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між "Динамо" та "Брюгге" змінено.

Початково матч мав відбутися у вівторок, 13 серпня, о 19:30. Однак початок матчу було перенесено на 20:30.

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Відповідно на годину пізніше розпочнеться пряма трансляція цього поєдинку на телеканалі "2+2".

"Динамо" проти "Брюгге": інфографіка 24 каналу

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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