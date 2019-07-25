Змінено час початку матчу "Динамо" – "Брюгге"
На прохання бельгійської сторони початок матчу-відповіді третього відбірного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між "Динамо" та "Брюгге" змінено.
Початково матч мав відбутися у вівторок, 13 серпня, о 19:30. Однак початок матчу було перенесено на 20:30.
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Відповідно на годину пізніше розпочнеться пряма трансляція цього поєдинку на телеканалі "2+2".
"Динамо" проти "Брюгге": інфографіка 24 каналу
Джерело: 24 канал
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