Знамениті біатлоністи Бйорндален і Домрачева стали тренерами збірної Китаю

Чотириразова олімпійська чемпіонка Дар'я Домрачева й восьмикратний олімпійський чемпіон Уле-Ейнар Бьорндален тренуватимуть збірну Китаю. Вони підписали контракт з Національним олімпійським комітетом Китаю і готуватимуть збірну країни до Олімпійських ігор 2022 у Пекіні.

Норвежець обійматиме пост головного тренера збірної Китаю, а Домрачева готуватиме жіночу команду.

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Ми раді оголосити про початок співпраці з національною командою Китаю з біатлону. Це молода команда з високим потенціалом розвитку. Ми починаємо тренувальний процес і щасливі з Дар'єю поділитися своїм багаторічним досвідом у цьому виді спорту з китайськими атлетами,

– зазначив норвежець.

Білоруська біатлоністка також прокоментувала призначення.

Звичайно, ми щасливі використовувати цей шанс і розвивати наш улюблений вид спорту в усьому світі, а також у країнах, де зимові види спорту мають високий потенціал для розвитку,

– сказала Домрачева.



Фото: НОК Білорусі

Як відомо, Бйорндален і Домрачева одружені. Вони завершили виступати в гонках у 2018 році.