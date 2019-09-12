Знамениті біатлоністи Бйорндален і Домрачева стали тренерами збірної Китаю

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Домрачева й Бйорндален
Домрачева й Бйорндален / belarusfeed.com

Чотириразова олімпійська чемпіонка Дар'я Домрачева й восьмикратний олімпійський чемпіон Уле-Ейнар Бьорндален тренуватимуть збірну Китаю. Вони підписали контракт з Національним олімпійським комітетом Китаю і готуватимуть збірну країни до Олімпійських ігор 2022 у Пекіні.

Норвежець обійматиме пост головного тренера збірної Китаю, а Домрачева готуватиме жіночу команду.

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Ми раді оголосити про початок співпраці з національною командою Китаю з біатлону. Це молода команда з високим потенціалом розвитку. Ми починаємо тренувальний процес і щасливі з Дар'єю поділитися своїм багаторічним досвідом у цьому виді спорту з китайськими атлетами,
– зазначив норвежець.

Білоруська біатлоністка також прокоментувала призначення.

Звичайно, ми щасливі використовувати цей шанс і розвивати наш улюблений вид спорту в усьому світі, а також у країнах, де зимові види спорту мають високий потенціал для розвитку,
– сказала Домрачева.


Фото: НОК Білорусі

Як відомо, Бйорндален і Домрачева одружені. Вони завершили виступати в гонках у 2018 році.

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Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
Джерело: НОК Білорусі
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