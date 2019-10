Знаменитий діджей напише офіційний гімн Євро-2020

Знаменитий діджей і продюсер Мартін Гаррікс став офіційним музикантом чемпіонату Європи 2020 року. Він напише офіційну пісню турніру й іншу музику для фінальної стадії.

23-річний співак оголосив про це 19 жовтня на фестивалі Amsterdam Dance Event у своєму рідному Амстердамі. Офіційну пісню Євро-2020 і співака, який її заспіває, представлять навесні, інформує сайт УЄФА.

Пісню вперше виконають у повному обсязі на церемонії відкриття Євро-2020 на стадіоні "Олімпіко" в Римі 12 червня 2020 року.

Крім офіційної пісні, Гаррікс запише трек для виходу команд на поле і музичну заставку для всіх офіційних трансляцій.

Коли тобі пропонують написати офіційну пісню Євро-2020 року, це величезна честь. Я буду радий поділитися нею зі світом. Наступного літа під час чемпіонату вболівальники будуть близькі до футболу як ніколи. Сподіваюся, моя пісня дозволить кожному в Європі відчути себе причетним до свята,

– сказав Гаррікс.

Надихнувшись прикладом нідерландського діджея Тієсто, який виступав на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2004 року в Афінах, Мартін пішов по стопах земляка й теж домігся світової слави.

Такі хіти, як Do not Look Down (за участю Ашера), Scared to be Lonely (за участю Дуа Ліпи) і In the Name of Love (за участю Бібі Рексі), принесли Гарріксу світову славу.

Він продюсував треки Девіда Гетти, автора офіційної пісні Євро-2016. Серед його останніх робіт можна виділити спільний сингл з Діном Льюїсом Used To Love.