Знаменитий тренер офіційно відновив кар'єру й очолив іспанський гранд

В іспанської "Севільї" офіційно з'явився новий головний тренер. Ним став знаменитий фахівець Юлен Лопетегі.

Екс-тренер мадридського "Реала" та збірної Іспанії підписав трирічний контракт із "Севільєю".

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На посаді тренера "Севільї" Юлен Лопетегі змінить Хоакіна Капарроса, який, у свою чергу, замінив Пабло Мачина упродовж сезону.

Останнім клубом 52-річного Лопетегі був "Реал", який він скандально очолив влітку 2018-го. Фахівець готував збірну Іспанії до чемпіонату світу в Росії, але "Реал" передчасно оголосив про його призначення. У збірній Іспанії вирішили відразу звільнити Лопетегі.

У "Реалі" Юлен Лопетегі пропрацював до жовтня минулого року й був звільнений через невдалі результати команди.

"Севілья" ж за підсумками сезону 2018/2019 посіла тільки шосте місце в чемпіонаті Іспанії й гратиме у Лізі Європи.