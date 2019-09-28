Знущання і тортури: українка не змогла фінішувати на марафоні чемпіонату світу

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Олександра Шафар
Олександра Шафар / Фото з відкритих джерел

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі був розіграний перший комплект нагород – в жіночому марафоні.

Українська легкоатлетка Олександра Шафар завершила марафонську дистанцію достроково.

До слова: Три українки вийшли у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики: результати першого дня

Наша спортсменка зійшла з дистанції після 10 кілометрів. Напередодні старту вона скаржилася на сильну спеку. Але причиною сходу стало травмоване коліно.

Насправді, я їхала травмованою, розуміла, що так може бути, але ми з лікарем робили все можливе, кололи знеболювальне. Я розуміла, що бігти на двох ногах – класно, а на одній, по такій погоді – це просто знущання і тортури. Не бачила сенсу далі продовжувати бігти. На сьогоднішній день здоров'я важливіше,
– цитує ФЛАУ Шафар.

Золоту нагороду виграла кенійська бігунка Рут Чепнгетіч. Спортсменка подолала дистанцію в 42 км 195 м за 2 години 32 хвилини 43 секунди.

Другою стала представниця Бахрейну Роуз Челімо (2:33.46). Замкнула трійку призерів Хелаль Йоханнес (2:34.15) з Намібії.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
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