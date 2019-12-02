Золотий м'яч 2019: авторитетні ЗМІ "злили" ім'я ймовірного переможця

У понеділок, 2 грудня, в Парижі відбудеться церемонія вручення нагороди Золотий м'яч 2019.

Як повідомляють Marca і Mundo Deportivo, цей приз отримає капітан "Барселони" Ліонель Мессі. Він випередить в боротьбі за нагороду захисника "Ліверпуля" Вірджіла ван Дейка.

До слова: Золотий м'яч 2019: букмекери назвали ім'я ймовірного переможця

Цей "Золотий м'яч" стане для Мессі шостим – він поб'є рекорд за цим показником, який ділить з форвардом "Ювентуса" Кріштіану Роналду (по 5 "Золотих м'ячів").

Гала-вечір пройде в театрі де Шатель. Урочиста частина розпочнеться о 18:00, а вручення нагород відбудеться о 21:30.

Крім того, 2 грудня буде вручена нагорода найкращому гравцеві у віці до 21 року – трофей Копа, а також вперше буде вручено приз імені Льва Яшина, який дістанеться найкращому воротареві світу.