Золотий м'яч 2019: авторитетні ЗМІ "злили" ім'я ймовірного переможця

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Золотий м'яч 2019: злив можливого переможця

У понеділок, 2 грудня, в Парижі відбудеться церемонія вручення нагороди Золотий м'яч 2019.

Як повідомляють Marca і Mundo Deportivo, цей приз отримає капітан "Барселони" Ліонель Мессі. Він випередить в боротьбі за нагороду захисника "Ліверпуля" Вірджіла ван Дейка.

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Цей "Золотий м'яч" стане для Мессі шостим – він поб'є рекорд за цим показником, який ділить з форвардом "Ювентуса" Кріштіану Роналду (по 5 "Золотих м'ячів").

Гала-вечір пройде в театрі де Шатель. Урочиста частина розпочнеться о 18:00, а вручення нагород відбудеться о 21:30.

Крім того, 2 грудня буде вручена нагорода найкращому гравцеві у віці до 21 року – трофей Копа, а також вперше буде вручено приз імені Льва Яшина, який дістанеться найкращому воротареві світу.

 

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліонель Мессі
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