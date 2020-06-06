У суботу, 6 червня, "Зоря" приймала "Колос" в рамках 25 туру української Прем'єр-ліги. Луганці мінімально здолали свого суперника.

Зоря – Колос 1:0

Гол: Кабаєв, 13

Вилучення: Кожушко, 65 (Колос)

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Перед поділом команд на дві шістки, колективу Руслана Костишина вдалося втриматися у верхній половині турнірної таблиці, проте вдало стартувати серед найсильніших команд країни у "Колоса" так і не вийшло.

Гостьове протистояння клубу з Ковалівки з луганською "Зорею" було останньою можливістю для "колосків" набрати очки перед іграми з "Динамо" і "Шахтарем", але й "мужикам" Віктора Скрипника необхідно не відстати від конкурентів в гонці за другим рядком.

"Зоря" відкрила рахунок вже на 13-й хвлині матчу. Кабаєв отримав м'яч на правому фланзі чужої штрафної після розкішної передачі з глибини, після чого обіграв захисника один в один, а потім пробив в дальній кут – 1:0.

Відео голу Кабаєва

Ще до перерви луганці могли подвоїти свою перевагу: Громов пробивав головою після подачі з правого флангу, проте Єфремов встиг підставити ногу, чим врятував свою команду.

На 65-й хвилині "Колос" втратив останні надії вирвати бодай нічию у цьому поєдинку. Кожушко зібрав дві жовті картки трохи більше, ніж за чверть ігрового години. Два фола на чужій половині поля.