Бразильський "Крузейро" все ж виплатив "Зорі" частину боргу за трансфер Вілліана Гомеса, який ніколи не грав за луганський клуб.

"Крузейро" перерахував "Зорі" 645 тисяч євро за трансфер Вілліана Гомеса з "Металіста" у 2014 році. Таким чином, бразильський клуб не буде позбавлений 6 очок в турнірній таблиці, інформує JC Noticias.

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Наразі в CAS триває розгляд справи щодо сплати іншої частини боргу, яка складає близько 1 млн євро. "Крузейро" з часом планує виплатити борги, але наразі пріоритетом для клубу є виплата зарплати працівникам.

Що відомо про кар'єру Вілліана Гомеса в Україні

Цікаво, що 33-річний Вілліан Гомес навіть не грав за "Зорю". У 2014 році "Металіст" продав нападника в "Крузейро", але бразильці не розрахувалися за трансфер. Згодом харківський клуб передав право вимоги луганській "Зорі" після втечі власника "Металіста" Сергія Курченка в Росію.

На його рахунку 37 матчів і 4 голи за харків'ян. За "Крузейро" він грав до 2017 року, після чого перейшов в "Палмейрас", де і грає до цього часу.

"Металіст" придбав Вілліана Гомеса в 2012 році за 4 мільйони євро. За даними Transfermarkt, в 2014 році "Крузейро" купив футболіста за 3,5 мільйона євро.