"Зоря" – ЦСКА: фанати влаштували масове побоїще перед матчем Ліги Європи (фото)

Напередодні матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" в Запоріжжі перемогла 1:0 болгарський ЦСКА з Софії, відбувалися бійки.

Активні вболівальники "Зорі", запорізького "Металурга" та "Кривбаса" атакували фанатів ЦСКА (Софія) та ЦСКА (Київ), повідомляє Troublemakers & Ultras Action на своєму телеграм-каналі.

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У результаті сутички троє активних вболівальників софійської команди отримали легкі поранення, а бійку вдалось припинити з допомогою болгарської поліції.



У Запоріжжі відбулася бійка фанатів ЦСКА та "Зорі"

До слова, що болгарські фанати мають проросійські погляди, а прихильники їхніх українських одноклубників, так звані "коні" з 2014 року притримувалися перемир'я, яке діяло між усіма фанатськими формуваннями України ще з часів революції Гідності, тобто з зими 2014 року.

Спорт 24 писав, що "Зоря" в третьому кваліфікаційному раунді обіграла софійський ЦСКА (0:0, 1:0).