"Зоря" – "Ворскла": прогноз букмекерів на матч-відкриття чемпіонату України

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Євросезон в Україні "Зоря" вже відкрила. На черзі баталії Прем'єр-ліги. Після успіху у поєдинку Ліги Європи проти "Будучності" команда Віктора Скрипника зіграє у матчі-відкритті чемпіонату України. Суперник луганців – полтавська "Ворскла".

Футбольні фахівці у цій грі більше вірять у Зорю.

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Коефіцієнт:

• на перемогу гостей – 2,375
•  на нічию – 3,18
•  на те, що виграє – "Ворскла" 3,1

зоря ворскла
Зоря – Ворскла

Щодо найбільш вірогідного рахунку гри, то експерти схиляються до нічиєї 1:1. Коефіцієнт на такий підсумок –5,65.

зоря ворскла
Коефіцієнт на такий підсумок –5,65

Як завершиться дебютний матч нового сезону у чемпіонаті України дізнаємося вже зовсім скоро. Поєдинок між Ворсклою та Зорею розпочнеться у неділю, 28 липня, о 14:00.

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Теги: Спорт Футбол ФК Зоря ФК Ворскла Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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