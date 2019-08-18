Зоря – Олександрія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Зоря – Олександрія дивитися онлайн матч 18 серпня 2019 – УПЛ 2019
Зоря – Олександрія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України / fco.com.ua

Луганська "Зоря" 18-го серпня у Запоріжжі приймає "Олександрію". Центральний матч третього туру чемпіонату України можна переглянути по телебаченню, а також онлайн на сайті Спорт24.

Матч четвертого туру чемпіонату України "Зоря" – "Олександрія" відбудеться у неділю, 18-го серпня. Початок гри о 19:30.

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Поєдинок "Зоря" – "Олександрія" футбольні вболівальники зможуть переглянути на телеканалі УНІАН.

Також трансляція матчу із Запоріжжя буде доступна на сайті телеканалу за цим посиланням.

Зоря – Олександрія – онлайн-трансляція

У минулому чемпіонаті обидві команди вели боротьбу за бронзові нагороди й у підсумку "Олександрія" здобула омріяне третє місце. Новий сезон краще розпочала "Зоря".

Луганці зіграли сім офіційних матчів (п'ять перемог та дві нічиї). "Олександрія" після двох поспіль поразок у чемпіонаті України зуміла в останній грі перемогти "Олімпік".

Результат матчу "Зоря" – "Олександрія" – читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ ФК Зоря ФК Олександрія
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