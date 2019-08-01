Зоря – Будучност: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Луганська "Зоря" грає свій матч-відповідь Ліги Європи проти чорногорської "Будучності". Початок зустрічі о 19:00 у четвер, 1 серпня.

До слова: Зоря – Будучност: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Перемога у Подгориці 3:1 залишає луганців впевненими фаворитами у боротьбі за прохід далі. Однак для цього слід здобути позитивний результат і вдома. зважаючи, що кожна перемога – це додаткові бали в скарбничку єврокубкових коефіцієнтів України. А для "Зорі" – покращення свого рейтингу.

Матч "Зоря" – "Будучность" у Запоріжжі розпочнеться о 19:00.

Зоря – Будучность онлайн-трансляція