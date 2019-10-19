"Зоря" вирвала яскраву перемогу над "Десною", програючи весь матч: відео

11 тур чемпіонату України 19 жовтня продовжився у Запоріжжі матчем "Зорі" проти "Десни". Господарям поля вдалося вирвати перемогу наприкінці гри.

Зоря – Десна 2:1

Голи: Лєднєв, 81, Юрченко, 85 (п) – Дегтярьов, 17

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Обидві команди обережно розпочали поєдинок та приглядалися одна до одної. Першою так звану розвідку завершила "Десна" й несподівано відкрила рахунок у протистоянні.

Владислав Калітвінцев виконав навіс у штрафний луганців. Там навіс Владислава замкнув Максим Дегтярьов. Нападник "сіверян" у падінні ефектно переправив м'яч у сітку воріт Микити Шевченка – 1:0.

У першому таймі команди створили вкрай мало небезпечних моментів. За весь тайм тільки три удари у ствір. По перерві темп гри помітно виріс, та від цього справді гострих нагод не побільшало.

Наприкінці поєдинку підопічні Віктора Скрипника зуміли перевернути гру. Спершу масові атаки "Зорі" втілив у гол Лєднєв. Юрченко пасом у стилі Хаві знайшов Лєднєва у штрафному "Десни". Богдан, уникнувши офсайду, прийняв прекрасну розрізну передачу та вгатив м'яч у сітку Паста – 1:1.

А через декілька хвилин "Зоря" взагалі вийшла вперед. Денис Фаворов незграбно віддав пас на Паста. Русин пішов на перехоплення й воротар збив Назарія у штрафному – пенальті. Удар з позначки реалізував Юрченко.

У час, який залишився, "Зоря" могла збільшити перевагу. Водночас підопічні Олександра Рябоконя так і не провели бодай одну змістовну атаку. Завдяки перемозі "Зоря" набрала 19 очок та наблизилися до "Динамо" й "Десни", які мають по 20 балів.

Зоря – Десна відеоогляд матчу