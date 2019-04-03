Зоря – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Зоря - Динамо: де дивитися онлайн матч УПЛ 2018/2019
Зоря – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / fcdynamo.kiev.ua

Луганська "Зоря" та київське "Динамо" зійдуться у безкомпромісній боротьбі в рамках 23 туру чемпіонату України. Обидва клуби борються за нагороди, відтак матч обіцяє бути гарячим. Переглянути поєдинок можна буде по телебаченню.

Домашні матчі луганської "Зорі" в чемпіонаті України транслює телеканал "2+2". Саме він і покаже матч, який відбудеться у Запоріжжі. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 18:30.

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Варто зазначити, що матчі на каналі "2+2" транслюються онлайн. Перегляд – безкоштовний і доступний за посиланням.

Матч 23-го туру УПЛ "Зоря" – "Динамо" відбудеться у середу, 3 квітня. Початок – о 18:30.

Команди перебувають у верхній частині турнірної таблиці. "Динамо" на другій сходинці, а "Зоря" перебуває на четвертому місці та бореться за бронзові нагороди.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо ФК Зоря УПЛ
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