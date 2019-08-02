"Зоря" дізналася ім'я суперника у Лізі Європи

43 Читать новость на русском
"Зоря" зіграє проти болгарського ЦСКА
"Зоря" зіграє проти болгарського ЦСКА / cska.bg

Луганська "Зоря" успішно подолала другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Тепер у третьому раунді кваліфікації український клуб зіграє проти віце-чемпіона Болгарії ЦСКА.

Нагадаємо, "Зоря" у домашньому матчі перемогла "Будучность" 1:0. Єдиний гол забив Громов (він у попередньому матчі оформив дубль), а гравці чорногорської команди ще у першому таймі залишилися удев'ятьох.

Дивіться відео, як "Зоря" перемогла "Будучность" та вийшла у наступний раунд Ліги Європи

Але свого суперника луганський клуб дізнався останнім. О 21:45 за київським часом розпочалася гра у Хорватії, де "Осієк" приймав болгарський ЦСКА. Першим матч між цими командами закінчився мінімальною перемогою "армійців". У матчі-відповіді Майстровіч вивів господарів вперед у середині першого тайму. Але більше голів забити командам не вдалося. Ні в основний час, ні у додатковий. Тож команди пробивали серію пенальті.

Першим за "Осієк" забив українець Дмитро Льопа. Але два його партнери Бокай та Шкорич свої удари не реалізували. Натомість у ЦСКА не забив лише Джеферсон. Тож саме болгарський клуб проходить у наступний раунд, вигравши у серії пенальті.

Відеоогляд матчу Осієк — ЦСКА

До слова: Ліга Європи: результати усіх матчів 1 серпня

Нагадаємо, що суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи отримав і "Маріуполь".

blog_ava
Чого чекати від чергових газових перемовин: заява експерта
сьогодні
2148
Теги: Спорт Футбол Ліга Європи ФК Зоря Новини Спорту
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга Європи: результати матчів 1 серпня
сьогодні 07:18 Ліга Європи: результати матчів 1 серпня
2415
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 липня 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11019
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1 серпня 16:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6032
Усик розповів про спаринг з Ломаченком: ти хочеш його вдарити, а його там вже немає
1 серпня 22:32 Усик розповів про спаринг з Ломаченком: ти хочеш його вдарити, а його там вже немає
560
Ми зустрілися і вже не змогли розлучитися, – Світоліна розповіла про свої стосунки з Монфісом
1 серпня 21:43 Ми зустрілися і вже не змогли розлучитися, – Світоліна розповіла про свої стосунки з Монфісом
1867
Новини
Більше новин
Залиште відгук