"Зоря" дізналася ім'я суперника у Лізі Європи

Луганська "Зоря" успішно подолала другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Тепер у третьому раунді кваліфікації український клуб зіграє проти віце-чемпіона Болгарії ЦСКА.

Нагадаємо, "Зоря" у домашньому матчі перемогла "Будучность" 1:0. Єдиний гол забив Громов (він у попередньому матчі оформив дубль), а гравці чорногорської команди ще у першому таймі залишилися удев'ятьох.

Дивіться відео, як "Зоря" перемогла "Будучность" та вийшла у наступний раунд Ліги Європи

Але свого суперника луганський клуб дізнався останнім. О 21:45 за київським часом розпочалася гра у Хорватії, де "Осієк" приймав болгарський ЦСКА. Першим матч між цими командами закінчився мінімальною перемогою "армійців". У матчі-відповіді Майстровіч вивів господарів вперед у середині першого тайму. Але більше голів забити командам не вдалося. Ні в основний час, ні у додатковий. Тож команди пробивали серію пенальті.

Першим за "Осієк" забив українець Дмитро Льопа. Але два його партнери Бокай та Шкорич свої удари не реалізували. Натомість у ЦСКА не забив лише Джеферсон. Тож саме болгарський клуб проходить у наступний раунд, вигравши у серії пенальті.

Відеоогляд матчу Осієк — ЦСКА

До слова: Ліга Європи: результати усіх матчів 1 серпня

Нагадаємо, що суперника у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи отримав і "Маріуполь".