Зоря – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Зоря – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 4 серпня 2019 - УПЛ
Зоря – Дніпро-1: онлайн матчу чемпіонату України / zarya-lugansk.com

Матч другого туру чемпіонату України з футболу між "Зорею" та "Дніпром-1" можна переглянути в України онлайн та по телебаченню. Спорт24 пропонує переглянути гру онлайн. Після першого тайму "Дніпро-1" перемагає "Зорю" 1:0.

Матч другого туру чемпіонату України "Зоря" – "Дніпро-1" відбудеться у неділю, 4-го серпня. Початок гри о 19:30.

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Поєдинок "Зоря" – "Дніпро-1" футбольні вболівальники зможуть переглянути на телеканалі УНІАН.

Також трансляція матчу із Запоріжжя буде доступна на сайті телеканалу за цим посиланням.

Зоря – Дніпро-1 – онлайн-трансляція

У попередньому турі "Зоря" на виїзді зуміла перемогти полтавську "Ворсклу". У свою чергу підопічні Дмитра Михайленка дебютували в УПЛ вдома й здолали "Олімпік".

Результат матчу "Зоря" – "Дніпро-1" – читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Зоря ФК Дніпро-1 УПЛ
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