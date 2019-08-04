Зоря – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Матч другого туру чемпіонату України з футболу між "Зорею" та "Дніпром-1" можна переглянути в України онлайн та по телебаченню. Спорт24 пропонує переглянути гру онлайн. Після першого тайму "Дніпро-1" перемагає "Зорю" 1:0.

Матч другого туру чемпіонату України "Зоря" – "Дніпро-1" відбудеться у неділю, 4-го серпня. Початок гри о 19:30. Читайте також: Зоря – Дніпро-1: прогноз букмекерів на матч Поєдинок "Зоря" – "Дніпро-1" футбольні вболівальники зможуть переглянути на телеканалі УНІАН. Також трансляція матчу із Запоріжжя буде доступна на сайті телеканалу за цим посиланням. Зоря – Дніпро-1 – онлайн-трансляція У попередньому турі "Зоря" на виїзді зуміла перемогти полтавську "Ворсклу". У свою чергу підопічні Дмитра Михайленка дебютували в УПЛ вдома й здолали "Олімпік". Результат матчу "Зоря" – "Дніпро-1" – читайте на сайті Спорт24.