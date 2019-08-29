Зоря – Еспаньйол: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

У четвер, 29-го серпня, "Зоря" в Запоріжжі прийме іспанський "Еспаньйол". Команди боротимуться за путівку в груповий етап Ліги Європи. Переглянути поєдинок можна онлайн та по телебаченню.

Матч "Зоря" – "Еспаньйол" у кваліфікації Ліги Європи покаже телеканал УНІАН. Початок трансляції о 20:00.

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Переглянути матч "Зоря" – "Еспаньйол" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.

Також матч "Зоря" – "Еспаньйол" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за посиланням.

У першому матчі між командами, який відбувся у Барселоні, луганці програли з рахунком 3:1. У першому таймі "Зоря" відкрила рахунок, але по перерві "Еспаньйол" зумів тричі засмутити Микиту Шевченка.

Відтак, "Зорі", щоб пройти у груповий етап потрібно перемогти 2:0, або ж 3:1, щоб перевести матч в овертайм. Результат гри в Запоріжжі – читайте на сайті Спорт24.