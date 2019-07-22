"Зоря" хоче перехопити у "Карпат" форварда "Динамо"

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Назарій Русин може перейти в "Зорю"
Назарій Русин може перейти в "Зорю" / ФК "Динамо"

20-річний український форвард "Динамо" Назарій Русин може перейти в луганську "Зорю" на правах оренди.

Про це повідомляє інформаційний сайт уболівальників луганського клубу. Клуби досягли домовленості з приводу оренди на один сезон.

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Перешкодою для переходу поки залишається травма форварда "Динамо" Франа Соля.

Раніше повідомлялося, що Назарій Русин як мінімум першу частину сезону-2019/2020 проведе в оренді у львівських "Карпатах".

У минулому сезоні УПЛ 20-річний Русин провів 19 матчів, забив 5 голів, віддав 1 гольову передачу.

Спорт 24 писав, що Назарій Русин не потрапив в заявку "Динамо" на сезон УПЛ 2019/2020. Також у списку відсутній Сідклей.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо ФК Карпати ФК Зоря
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