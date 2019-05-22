"Зоря" і "Маріуполь" гарантували собі місце в Лізі Європи

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"Зоря" і "Маріуполь" вийшли у Лігу Європи
"Зоря" і "Маріуполь" вийшли у Лігу Європи / Фото з відкритих джерел

"Зоря" і "Маріуполь" достроково гарантували собі місце в Лізі Європи в наступному сезоні.

У обох клубів після 30 турів по 40 очок. "Львів" має 34 очки, однак львів'яни поступаються суперникам за особистими зустрічами.

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"Зоря" і "Маріуполь" жодного разу в сезоні не поступилися «Львову», на їхньому рахунку були перемоги і нічиї. В останніх двох турах ні луганчани, ні приазовці не проведе матчі проти "Львова".

До слова, 4-й рядок дає право зіграти в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи, а команда, що зайняла 5-у сходинку, розпочне виступи з 2-го кваліфікаційного раунду.

В 30-му турі УПЛ "Олександрія" у матчі проти "Маріуполя" достроково оформила бронзові нагороди чемпіонату України, а "Львів" та "Зоря" розійшлися миром.

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Теги: ФК Зоря ФК Маріуполь Ліга Європи Новини Спорту Футбол Спорт
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