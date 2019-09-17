"Зоря" кілька місяців шукала нового тренера в мене за спиною, – Юрій Вернидуб

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Юрій Вернидуб
Юрій Вернидуб / ФК "Зоря"

Колишній головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб розповів про розставання з луганським клубом, де на чолі першої команди за підсумками сезону його змінив Віктор Скрипник.

Фахівець переконаний, що клуб давно шукав нового тренера в нього за спиною.

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Уперше питання відставки назріло ще 2017 року, коли ми виграли бронзові нагороди. Не стану вдаватися в подробиці, але виникла конфліктна ситуація. Багато обіцяли, та нічого не виконали. Усі зробили вигляд, що третє місце – це звична справа. Тоді вперше з’явилося бажання піти. Шкода, що не пішов. Саме спливав термін угоди. Це буде уроком на все життя.

Другий момент, коли не пройшли в групу Ліги Європи. Знову виник конфлікт. Я знаю, що в мене за спиною два-три місяці шукали нового тренера. Було б правильно сказати: "Юрій Миколайович, ви стомилися, доведіть чемпіонат до фінішу, а потім тиснемо руки та розходимося. Це було б набагато правильніше, ніж шукати якісь причини та чорні кішки в темній кімнаті",
– розповів Вернидуб в інтерв’ю UA-Football.

Вернидуб був головним тренером "Зорі" в період 2011-19 років, за цей час луганський клуб під його керівництвом ставав бронзовим призером чемпіонату України (2017) і доходив до фіналу Кубка України (2016).

Після перших 7 турів нового сезону підопічні Скрипника займають 4-е місце в турнірній таблиці і зіграють з "Маріуполем" в суботу, 21 вересня.

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Теги: Спорт Теніс ФК Зоря Новини Спорту
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