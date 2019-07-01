"Зоря" на зборах розгромила учасника Ліги чемпіонів
"Зоря" провела перший контрольний матч на зборі в Словенії, обігравши команду "Шкендія", яка представляє Північну Македонію.
Зоря – Шкендія 3:0
Голи: Кабаєв, 19, Шалфєєв, 89, Громов, 90
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Луганці володіли ініціативою протягом усього матчу. "Зорі" вдалось відкрити рахунок вже на 19-й хвилині, після чого гра трохи заспокоїлась.
Перед фінальним свистком Шалфєєв та Громов довели рахунок до розгромного – 3:0. Справедлива перемога української команди.
Зазначимо, що ігровий час отримав німецький захисник Джоель Абу Ханна, який знаходиться в "Зорі" на перегляді. Також на збори до Словенії луганчани вирушили без єдиного легіонера в складі.
Наступний спаринг команда Скрипника проведе у четвер, 4 липня, проти "Хайдука".