"Зоря" на зборах розгромила учасника Ліги чемпіонів

"Зоря" провела перший контрольний матч на зборі в Словенії, обігравши команду "Шкендія", яка представляє Північну Македонію.

Зоря – Шкендія 3:0

Голи: Кабаєв, 19, Шалфєєв, 89, Громов, 90

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Луганці володіли ініціативою протягом усього матчу. "Зорі" вдалось відкрити рахунок вже на 19-й хвилині, після чого гра трохи заспокоїлась.

Перед фінальним свистком Шалфєєв та Громов довели рахунок до розгромного – 3:0. Справедлива перемога української команди.

Зазначимо, що ігровий час отримав німецький захисник Джоель Абу Ханна, який знаходиться в "Зорі" на перегляді. Також на збори до Словенії луганчани вирушили без єдиного легіонера в складі.

Наступний спаринг команда Скрипника проведе у четвер, 4 липня, проти "Хайдука".