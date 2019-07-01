"Зоря" на зборах розгромила учасника Ліги чемпіонів

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"Зоря" розгромила "Шкендію"
"Зоря" розгромила "Шкендію" / Фото з відкритих джерел

"Зоря" провела перший контрольний матч на зборі в Словенії, обігравши команду "Шкендія", яка представляє Північну Македонію.

Зоря – Шкендія 3:0
Голи: Кабаєв, 19, Шалфєєв, 89, Громов, 90

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Луганці володіли ініціативою протягом усього матчу. "Зорі" вдалось відкрити рахунок вже на 19-й хвилині, після чого гра трохи заспокоїлась.

Перед фінальним свистком Шалфєєв та Громов довели рахунок до розгромного – 3:0. Справедлива перемога української команди.

Зазначимо, що ігровий час отримав німецький захисник Джоель Абу Ханна, який знаходиться в "Зорі" на перегляді. Також на збори до Словенії луганчани вирушили без єдиного легіонера в складі.

Наступний спаринг команда Скрипника проведе у четвер, 4 липня, проти "Хайдука".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Зоря
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