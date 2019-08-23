"Зоря" не просила УПЛ перенести матчі через участь в Лізі Європи, – ЗМІ

Луганська "Зоря" в цьому сезоні не зверталася в українську Прем'єр-лігу з проханнями про перенесення матчів.

Про це повідомили джерела Football.ua в організації.

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Як відомо, луганчани за 29 днів провели 9 матчів: 4 в УПЛ і 5 в кваліфікації Ліги Європи.

Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов написав пост в Facebook, в якому задався риторичним питанням про те, чому не була перенесена зустріч луганчан проти "Олександрії" в четвертому турі УПЛ. При цьому, матч "Маріуполь" – "Динамо" був перенесений через участь клубів у єврокубках.

Віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін дав відповідь Сергію Рафаїлову. За його словами, перенесенню матча посприяло спільне звернення приазовців разом з "Динамо" в дирекцію УПЛ. Вона підтримала ініціативу клубів, і в підсумку поєдинок був перенесений.

У першому матчі в Іспанії "Зоря" програла "Еспаньйолу" 3:1. Матч-відповідь між цими командами запланований на 29 серпня. Перед тим "Зоря" на виїзді зіграє проти львівських "Карпат". Матч відбудеться у неділю, 25 серпня.

Як це було: "Зоря" прикро поступилася "Еспаньйолу" в Лізі Європи