Зоря – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

У суботу, 16 березня, луганська "Зоря" вдома зіграє проти лідера УПЛ – донецького "Шахтаря" – в рамках 22 туру української Прем'єр-ліги. Цей матч можна буде переглянути як онлайн, так і по телебаченню.

Домашні матчі "Зорі" в УПЛ показує канал "2+2". Саме він і транслюватиме центральний матч туру із Запоріжжя. Трансляція зі стадіону розпочнеться о 16:50. Стартовий свисток матчу пролунає о 17:00. Читайте також: Зоря – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ Варто зазначити, що матчі на каналі "2+2" транслюються онлайн. Перегляд – безкоштовний і доступний за посиланням. Матч 22-го туру УПЛ "Зоря" – "Шахтар" відбудеться у суботу, 16 березня. Початок – о 17:00. Команди перебувають у верхній частині турнірної таблиці. "Шахтар" лідирує, а "Зоря" перебуває на четвертому місці та бореться за бронзові нагороди. Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram