Зоря – ЦСКА: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Луганська "Зоря" зіграє проти ЦСКА Софія у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Після результативної нічиєї на виїзді луганці мають хороші шанси пройти в наступний раунд. Букмекери назвали фаворита протистояння.

Зоря – ЦСКА Софія: прогноз букмекерів

Луганський клуб у новому сезоні провів 6 офіційних матчів і чотири виграв. Ще двічі команда Віктора Скрипника зіграла внічию. Один мировий результат був зафіксований саме в матчі проти ЦСКА в Болгарії. Результативна нічия 1:1 дає "Зорі" хороші шанси пройти до фінальної стадії кваліфікації Ліги Європи.

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У свою чергу ЦСКА на вихідних провів виснажливий поєдинок проти гранда болгарського футболу "Лудогорця". Команди розійшлися миром 0:0. У матчі-відповіді саме болгарській команді потрібно обов'язково забивати, щоб надіятися на прохід у наступний раунд.

Прогноз MarathonBet

Підопічні Віктора Скрипника отримали оптимістичні прогнози від експертів перед матчем у Запоріжжі.

• 2,05 – коефіцієнт на домашню вікторію "Зорі".

• 3,85 – коефіцієнт на перемогу ЦСКА.

• 3,28 – коефіцієнт на нічию.



Прогноз на матч "Зоря" – ЦСКА

Із завданням виходу в наступний раунд господарі вочевидь впораються в основний час. Чималим коефіцієнтом 6,05 оцінюють ймовірність екстратаймів. На серію пенальті – аж 14,5.



Прогноз на кількість забитих голів у матчі "Зоря" – ЦСКА

Прогноз Фаворит Спорт

На цей момент букмекери дають на прохід "Зорі" в наступний раунд коефіцієнт 1,57. Щоб зіграти у плей-офф раунді "Зорі" достатньо зіграти внічию 0:0 або ж перемогти ЦСКА.

Клуб з Болгарії має гірші шанси пройти луганську "Зорю". Букмекери оцінили шанси ЦСКА пройти в наступний раунд коефіцієнтом 2,31. Гостей влаштує результативна нічия, починаючи з рахунку 2:2 й перемога.

Прогноз Pari Match

Букмекери Pari Match впевнені, що "Зоря" зможе перемогти ЦСКА в рідних стінах. Коефіцієнт на перемогу підопічних Віктора Скрипника в Запоріжжі – 2,18. Коефіцієнт на перемогу гостей – 3,30. Якщо ж матч в основний час завершиться нічиєю – 3,45.

Перемога "Зорі" в один м'яч – 3,75. Якщо ж ЦСКА Софія переможе в один м'яч – 4,70. Якщо "Зоря" здобуде звитягу в один м'яч або нічию – коефіцієнт 1,86. Якщо ж такого результату досягне ЦСКА Софія – 2,06.

Матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Зоря" – ЦСКА Софія відбудеться у четвер, 15-го серпня. Початок матчу в Запоріжжі – о 20:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.