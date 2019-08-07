"Зоря" вирушила на матч Ліги Європи без лідера: стало відомо причину
Нападник "Зорі" Артем Громов пропустить матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи з софійським ЦСКА.
Як повідомляє Football.ua, всьому виною пошкодження. Артем отримав надрив зв'язки гомілкостопу. Попередньо, на відновлення футболістові знадобиться від трьох до чотирьох тижнів.
Читайте також: ЦСКА – Зоря: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
До слова, всього на виїзний матч із ЦСКА Софія Віктор Скрипник взяв 20 гравців.
Воротарі: Микита Шевченко, Нікола Василь.
Захисники: Йоель Абу-Ханна, Микита Каменюка, Богдан Михайличенко, Євген Чеберко, Олександр Тимчик, Віталій Вернидуб.
Півзахисники: Дмитро Іванісеня, Ігор Чайковський, Леван Арвеладзе, Єгор Шалфеєв, Богдан Лєднєв, Максим Луньов, Владислав Кабаєв, Владислав Кочергін, Владлен Юрченко, Дмитро Хомченовський.
Форварди: Пилип Будківський, Назарій Русин.
У четвер, 8 серпня, "Зоря" зіграє з софійським ЦСКА перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Зустріч розпочнеться о 20:30.