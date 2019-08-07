"Зоря" вирушила на матч Ліги Європи без лідера: стало відомо причину

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Артем Громов пропустить матч із ЦСКА
Артем Громов пропустить матч із ЦСКА / Фото з відкритих джерел

Нападник "Зорі" Артем Громов пропустить матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи з софійським ЦСКА.

Як повідомляє Football.ua, всьому виною пошкодження. Артем отримав надрив зв'язки гомілкостопу. Попередньо, на відновлення футболістові знадобиться від трьох до чотирьох тижнів.

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До слова, всього на виїзний матч із ЦСКА Софія Віктор Скрипник взяв 20 гравців.

Воротарі: Микита Шевченко, Нікола Василь.

Захисники: Йоель Абу-Ханна, Микита Каменюка, Богдан Михайличенко, Євген Чеберко, Олександр Тимчик, Віталій Вернидуб.

Півзахисники: Дмитро Іванісеня, Ігор Чайковський, Леван Арвеладзе, Єгор Шалфеєв, Богдан Лєднєв, Максим Луньов, Владислав Кабаєв, Владислав Кочергін, Владлен Юрченко, Дмитро Хомченовський.

Форварди: Пилип Будківський, Назарій Русин.

У четвер, 8 серпня, "Зоря" зіграє з софійським ЦСКА перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Зустріч розпочнеться о 20:30. 

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Теги: Футбол ФК Зоря Ліга Європи Новини Спорту Спорт
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