"Зоря" здолала "Олександрію" і наблизилась до третього місця в УПЛ: відео

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Олександрія – Зоря відео голів
Олександрія – Зоря відео голів

У рамках 26 туру української Прем'єр-ліги "Олександрія" приймала "Зорю". Гості здобули перемогу з рахунком 2:0.

Олександрія – Зоря 0:2
Голи: Громов, 41, 63

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Героєм центрального матчу туру став Артем Громов – в першому таймі вихованець "Ворскли" замкнув подачу Лєдньова з правого флангу, а після перерви в контратаці отримав передачу від Хомченовського і в ближньому бою технічно переграв Паньківа.

"Олександрія" свій головний момент в матчі упустила перед першим голом, коли Лучкевич вийшов на ударну позицію, але пробив прямо у воротаря.

Після цієї перемоги "Зоря" набрала 38 очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. Луганський клуб ще зберігає шанси на те, щоб наздогнати "Олександрію", у якої – 47 очок і третя позиція, і завоювати бронзові медалі. Крім того, "Зоря" на 5 очок відірвалася від "Маріуполя", який посідає п'яту сходинку.

Відео голів та огляд матчу Олександрія – Зоря

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Зоря ФК Олександрія УПЛ
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