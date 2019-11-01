Зозуля травмувався у матчі за "Альбасете"

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Роман Зозуля
Роман Зозуля / albacetebalompie.es

Нападник "Альбасете" Роман Зозуля отримав травму в матчі 14-го туру Сегунди. Команда українця 31 жовтня зустрічалася з "Нумансією".

Головний тренер "Альбасете" Луїс Мігель Раміс після матчу пояснив, що замінив Романа на 79 хвилині гри через травму.

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Зозуля відчував певний дискомфорт, це стало причиною його заміни на Акунью,
– цитує тренера сайт "Альбасете".

Про характер травми Зозулі поки клуб не повідомляє. "Альбасете" ж програв "Нумансії" з мінімальним рахунком 1:0.

Після 14 турів "Альбасете" має у своєму активі 22 очки й перебуває на 5 сходинці в турнірній таблиці.

Зазначимо, що Зозуля став найкращим гравцем "Альбасете" в жовтні. За минулий місяць 29-річний українець у п'яти матчах забив 2 м'ячі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Роман Зозуля
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